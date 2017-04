Maga a rendező osztott meg egy félperces tévéreklámot a női szuperhősfilmhez, a Wonder Womanhez. Sok újdonság nincs benne a hosszabb előzeteshez képest, de a legnagyobb rajongók így is boldogok lehetnek, most látható ugyanis először (szó szerint) néhány képkocka Wonder Woman és ellensége, Ares küzdelméből.