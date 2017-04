Napokon belül utcára kerülnek a Fidelitas óriásplakátjai, amelyekkel "milliárdosok orrára koppint" a kormánypárt ifjúsági szervezete. A Fidesz 100 milliót ad a Fidelitasnak, hogy kétezer plakáton üzenjék: Botkát Soros, Vonát pedig Simicska rángatja marionett bábuként.

Az MSZP egyelőre közleménnyel reagált: "Paródia, hogy pont a Soros György által pénzelt Fidesz kiabál Sorost az MSZP miniszterelnök-jelöltjével kapcsolatban. Javasoljuk, hogy a Fidesz javítsa ki plakátjait és tegye rá a saját politikusait, akik valóban tartották a markukat Soros Györgynek".

Tegnap a Jobbik is kommentálta a Fidelitas készülő plakátjait: "Látható, hogy a Soros-ösztöndíjas, majd Simicska Lajos révén hatalomba került Orbán Viktoron végérvényesen úrrá lett a paranoia. A miniszterelnök már abban a stádiumban van, mint a viccbeli Móricka: mindenről ugyanaz jut az eszébe, jelen esetben egykori két pártfogója, Simicska Lajos és Soros György. Ez is alátámasztja, hogy égető szükség lenne a kormánytagok D típusú átvilágítására. A Jobbik a Fidesz ellenplakátjait nem fogja rongálni, nem is biztatunk ilyenre senkit. Az ilyen alantas eszközöket meghagyjuk a bolsevik módszerekkel dolgozó Fidesznek".

Bár az MSZP és a Jobbik egyelőre csak közleménnyel reagáltak a kormánypárti poszterekre, 2017 tavaszán, egy évvel a választások előtt érezhetően a pártok a közterületeken, óriásplakátokkal küzdenek meg egymással. Kronológiai sorrendben a történések:

A kormány nemzeti konzultációját "Állítsuk meg Brüsszelt!" feliratú poszterekkel támogatta meg. Pár héttel később jöttek a Jobbik "Ti dolgoztok - Ők lopnak" plakátjai Orbán, Mészáros, Rogán és Habony arcaival. A Momentum elkezdte átragasztani a kormány plakátjait, hogy azok immár ne Brüsszel, hanem Moszkva megállítására buzdítsanak. A Fideszből szervezve megjelentek a jobbikos plakátokon a "Simicska-párt" és "csicskapárt" feliratok. Nemsokára jönnek a Fidelitas plakátjai Sorossal, Botkával, Vonával és Simicskával. Hamarosan megjelennek a Momentum plakátjai "Indítsuk be Magyarországot" felirattal.

És ki tudja, hol van még a plakátháború vége. Már ha vége lesz egyáltalán valaha.