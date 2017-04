Egy japán cég, az Oribe Seiki, szentül hisz a közelgő harmadik világháborúban (mondjuk, ha a szomszédom állandóan rakétákat tesztelgetne, én sem lennék nyugodt), és gyorsan megépíthető, otthonosan berendezett atombunkereket kínálnak.

225 ezer dollárba (64 millió forint) kerül egy-egy bunker, az ár persze függ a célhely adottságaitól, és a vevő igényeitől is. Én pedig, azért mutatom ezt most, mert a cég vezetője a saját otthona alá épített bunkerét mutatta meg a Reutersnek, ami így néz ki:

Ablakot biztonsági okokból nem szerelnek a bunkerekre (nem is lenne túl jó kilátás a föld alól), de cserébe az ajtó tűz-és robbanássálló, van benne sugárzásmérő, víz-és légtisztító berendezés, generátor, ami szükség esetén kézzel is működtethető, a falak pedig vastag betonból készülnek, a létesítmény maximálisan ellenáll a sugárzásnak (és a zombitámadásoknak is).

A cég az elmúlt hónapban nyolc megrendelést kapott.