Bár Gergő juhász és Mátyás király története nem a fogyasztói társadalom által termelt szeméthegyek csökkentéséről szólt, ráadásul nem is Japánban játszódik, úgy tűnik, Tokióban elgondolkodtak azon, szükség van-e arra, hogy évente eldobható kávéscsészék milliárdjai landoljanak a kukában. Ahogy a fagyit is elnyaljuk a tölcsérből, majd megesszük azt, a kávézásnak is megtalálták az ökonomikus és környezetbarát verzióját. Tokióban Ecopresso néven árusítják az ehető csészében felszolgát presszót és cappucinót.