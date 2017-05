Alien azt jelenti, idegen, egyrészt olyan értelemben, mint a klasszikus scifi-horror főhőse, másrészt meg úgy, ahogy Sting énekli az Englishman in New Yorkban, "I'm an alien, I'm a legal alien". Az amerikai jogi szaknyelvben mindenki alien, aki nem állampolgár. Logikus is volt a bevándorlási hivatal új forródrótját alien hotline-nak elnevezni, hogy ezen jelenthesse bárki, ha bevándorlók által elkövetett bűncselekményt, szabálysértést, vagy ilyesmit lát.

Amit félre lehet érteni, azt persze félre is fogják érteni: az Atlantic beszámolója szerint a telefonvonalat ufóhívők és trollok hívogatják, földönkívüli észlelésekkel szórakoztatva a bevándorlásiakat. Ők ennek aránylag kevéssé örülnek.