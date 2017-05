Idén lesz 25 éve, hogy bemutatták a mozik Quentin Tarantinótól a Kutyaszorítóban című filmet, és nemrég a rendező a Tribeca Filmfesztiválon árult el pár háttérinfók a filmről az érdeklődőknek.

Mint kiderült, egy rakás ember mellett többek között Tom Waitset is meghallgatták. A rendező még azt is elárulta, hogy a zenésszel felolvastatta a film nyitójelenetét, amiben a szereplők arról beszélnek, hogy mit is jelent valójában a Like a Virgin c. szám Madonnától csak azért, hogy hallja a zenész csodálatos hangján a saját sorait.

Tarantino még azt is hozzátette, hogy élete egyik legszebb bókját kapta, amikor Waits megdicsérte a forgatókönyvet, és költészethez hasonlította. Ha Tarantinóval végül is nem is jött össze, azért Waits bukkant fel filmekben, mint például Jim Jarmusch rendezte Kávé és cigarettában, amiben Iggy Poppal párban beszélgetnek egy zseniálisat. (via Exclaim)