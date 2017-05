Van a sportlovaglásnak az a válfaja, amikor a lovas szépen felöltözik, felül a lóra, és nem is siet sehová, nem is ugrik át semmit, csak ide-oda manőverezik a pályán szálfa egyenes háttal, mozdulatlanul. Na, ezt a műfajt újították meg most a finnek azzal, hogy lecserélték a lovat egy seprűnyélből és fa lófejből álló virtuális lóra. Állítólag tízezres tábora van már a sportnak, és különösen népszerű a tizenéves lányok és a feministák között. Hogy a Gyalog-galopp rajongói szentségtörésként, vagy a nagy előd előtti tisztelgésként fogják fel, egyelőre nem tisztázott.

(via ABC)