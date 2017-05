Ha valaki a megkérdezi, hogy melyik a kedvenc videoklipem, évek óta az amerikai The Body egyszerű ötletre épülő, és felettébb nyomasztó The Ebb and Flow of Tides in a Sea of Ash dalára készült videót küldözgetem. A klip nyomozati anyagok VHS felvételeit tartalmazza, valamilyen bizarr szekta öngyilkos rituáléjának helyszíneléséről. A súlyos zene és a nyomasztó képi világ remekül támogatja egymást az elejétől a végéig, és a szám dramaturgiája is patentül illeszkedik a kibontakozó történethez. Ezt csak azért tartottam fontosnak megosztani, mert mafellép Budapesten a Dürer Kertben a The Body, akikről az a legenda terjed, hogy a brooklyni Acheron klubban egyszer olyan hangosak voltak, hogy kitört az utcára néző hatalmas ablak. Mivel szerették volna őket visszahívni, inkább leengedték örökre a vasredőnyt az üveg pótlása helyett. Fellép az este még a szintén amerikai Uniform, hazai fellépők pedig az Oaken és az Entrópia Architektúra lesznek.