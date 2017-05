Szerda délután három körül alakulhatott ki a baljós felhőtölcsér a Tolna és Baranya megye határán fekvő Bátán. Az Időkép szerint ez volt az idei év első tornádója Magyarországon, ezen felül pedig több településen is jégeső pusztított.

Fotó: Rinkóczi Adrián fotója / idokep.hu

"A légköri feltételek adottak voltak ahhoz, hogy erőteljesebb zivatarcellák is kialakuljanak, a szélnyírásnak köszönhetően pedig ezek a viharfelhők forgni kezdtek, így szupercellává fejlődtek. Ennek volt köszönhető, hogy a felhőbe beáramló levegő is örvénylő mozgásba kezdett a talaj közelében, és minél szűkebb csatornává válik a beáramlás átmérője, annál nagyobb szélszebesség tud benne kialakulni. Így alakult ki ez a tornádó is" – magyarázta el az Időkép, hogyan jött létre a tornádó.

A legfrissebb információk szerint Jászboldogháza mellett is sikerült lefotózni egy felhőtölcsért.