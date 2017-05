Hogy mi visz rá egy embert arra, hogy vécépapírt lopjon a nyilvános illemhelyről, valószínűleg sosem fogom megérteni, de nem is biztos, hogy szeretném. Mindenesetre Pekingben a dolog már tarthatatlan volt, a nagyobb városi parkok vécéiben napi 14 tekercs papír fogyott. Ez a mennyiség persze nem mond sokat önmagában, de azzal összehasonlítva, hogy az arcfelismerős papírautomaták installálása után napi 4 tekercsre esett a fogyasztás, tényleg súlyos lehetett a helyzet. Az új automaták 71 centi papírt engedélyeznek minden felhasználónak, és aki egyszer kapott, az 9 percig hiába is kér újra. Hát így állja útját a fejlett technika a pazarlásnak és lopásnak. Akire meg komolyabban rájött a szapora, két menet között igazán kibír 9 percet. (via)