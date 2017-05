Lóval húzatja magát ez a bátor, 26 éves kirgiz fiatalember a Kara-Balta-folyó sziklás vízében. A bravúros ügyességű sportolónak duplán, triplán nehéz dolga van, mert a ló húzása és a sziklák miatt is kiszámíthatatlan a pálya, és védőfelszerelést sem visel. A ló ráadásul a szárazföldre is kihúzza, de még itt is tovább suhannak. Csinálja utána nyugodtan, aki tudja: