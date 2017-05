Kínában pillanatok alatt eldőlt a kérdés: Xu Xiaodong kb. tíz másodperc alatt szedte szét ellenfelét, Lei Wei tai chi-mestert. Az MMA-harcost most kungfu-mesterek hívják ki, hogy megvédjék a tradicionális küzdősportok becsületét, ő azonban nem rezelt be, azt mondta, akár kettőt-hármat is elintéz egyszerre.