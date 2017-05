A napokban jött a hír, hogy a Universal Pictures megszerezte a jogokat egy Blonde Ambition című filmhez, amely Madonna világszintű ismertsége előtti éveit dolgozná fel New Yorkban, azonban ez egyáltalán nem nyerte el az énekesnő tetszését.

Senki sem tudja, amit én tudok és amit én láttam. Csak én tudom elmesélni a sztorimat.

- írta ő a hírre reagálva az Instagram oldalán.

Ennek kapcsán a Noisey összegyűjtötte Madonna korai karrierjének legfontosabb lépcsőfokait. Tudta ön például, hogy a 70-es évek végén énekelt és dobolt akkori szerelmének, Dan Gilroy-nak Breakfast Club nevű punk zenekarában?

Miután véget ért kapcsolata Gilroy-jal, a zenekarból is kilépett, hogy megalapíthassa új zenekarát Emmy and the Emmy's néven, mellyel több dalt kiadtak, és folytatták az aktív koncertezést.

A 80-as évek elejére annyi színpadi tapasztalatot gyűjtött, hogy elkezdett komolyan dolgozni a szóló karrierjén. Első önálló produkcióját 1982-ben állította színpadra, addigra már rutinos előadóként, az akkori New York-i klubszcéna koreográfiával, és a későbbi hangzásához már nagyon hasonlító popzenével.

Első két önálló kislemeze, a kevésbé ismert 'Everybody' és 'Burning Up' azonnal sláger lett az Egyesült Államokban. Innentől kezdve folyamatosan koncertezett, tévé műsorokban lépett fel, 1983 végén pedig előadta új számát, a 'Like a Virgin't az első MTV Video Music Awards-on. A többi pedig - ahogy mondani szokás - már történelem.

