Fotó: Bohócok a Láthatáron Horváth Kristóf és Feuer Yvette

Nem most először viszik be a színházba a rap és a verselés határán mozgó "kreatív költészetet", a slam poetryt, de az Én Prométheuszra gondoltam biztosan az első olyan slamszínházi előadás Magyarországon, ami a nézők bevonására és aktív részvételére is épít. A történet egy iskolában indul, de van benne gyilkosság utáni nyomozás is, de úgy, hogy a nézők aktívan alakíthatják az egész végkimenetelét. Persze nem egyszerű krimiről van szó, a hatalom felelősségének kérdése valószínűleg minden gyilkosságnál komolyabb szerepet kap az előadásban.

Ami egyébként ma este látható utoljára az idei színházi évadban, és még vannak rá jegyek is.