A brexitre, azaz Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépésére reagált a világ leghíresebb graffitise, Banksy: új falfestményén egy munkás nagyban veri le kalapáccsal az EU zászlajából az egyik csillagot. A helyszín is szimbolikus: Dover az a brit kikötőváros, ami gyakorlatilag összeköti a szigetországot az európai kontinenssel, mivel innen indulnak a hajók a francia Calais-be, és a brexittel foglalkozó újságcikkeket is sokszor doveri képekkel illusztrálják. A Sun nevű bulvárlap még egy lapáttal rárakott a metaforára: ők a "Dover & out" címmel számoltak be a brexitről, rájátszva a Dover és az over, azaz nagyjából az "ennyi volt" szavak hasonlóságára, emlékeztet az MTI.