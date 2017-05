A Csaknekedkislány énekese, Csepella Olivér 2014 végén indította iszonyúan sikeres közösségi finanszírozású projektjét: a pénz 232 százalékát gyűjtötte össze, 1102 ember 27 864 dollárt fizetett azért, hogy elkészülhessen a Nyugat+Zombik című képregény. Az első fejezet - Babits Mihály születésnapi bulijával, amin Ady végig alszik és villával homlokon szúrnak egy nőt - meg is érkezett a támogatókhoz 2016 legelején, de azóta csönd van a projekt körül.

Ezt a csöndet törte most meg az alkotó: Csepella Olivér a Facebookon azt írja, továbbra is minden nap a könyvön dolgozik, de mivel "reteklassú" és sok a gond is, a vártnál lassabban halad a munka. Konkrét megjelenési dátum egyelőre nincs, de hír a projektről legalább már igen.