Nagy hirtelen nem is tudom, van-e a Museum Dance Off 4: A New Hope szavazásához fogható verseny a világon, ami egyszerre idétlen és bájos, de mindenesetre nagyon nagyon szerethető, és remek reklámot csinál egy nemes ügynek. Röviden az a lényeg, hogy a világ minden tájáról, összesen

41 múzeum dolgozói készítettek videót arról, hogy a kiállításaikon táncolnak.

Az olvasók persze egy egyszerű szavazógéppel választhatják ki a kedvencüket. A regionális fordulókon már túl vagyunk, Európát a miskolci Herman Ottó Múzeum képviseli ezzel:

A másik három versenyző sem rossz ám, érdemes őket is megnézni - na persze nemzeti büszkeségből fel sem merült, hogy rájuk szavazzak. A játék ma délután 14:00-ig tart, és ahogy az lenni szokott netes szavazásokon, remekül állunk, de aki szeretne, még besegíthet a hajrába. Mégpedig itt, a When you work at a museum blogon.