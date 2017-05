Emlékeznek még Zalai Imréné találkozására David Bowie-val? És emlékeznek még arra, amikor Orbán Viktor azzal demonstrálta, milyen lett volna Rákosi Mátyás Facebook-oldala, hogy meglátogatott egy nyugdíjast, Bözsi nénit Nagygécen, hogy arról beszélgessen vele, idén is megemeli majd a nyugdíjat, meg hogy küldött ám neki is annyi Erzsébet-utalványt, hogy hetedíziglen is emlegetni fogják a falusi nénik?

Na, hát a népművészet teljesen érthető módon utolérte Zalai Imréné után Bözsi nénit is megtalálta: erről árulkodik a fotó, amit Imreh Sándor osztott meg az Instagramon egy graffitiről, azzal a fantáziadús címmel: