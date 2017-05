Kijött ugyanis, hogy 18 százalékban feketék az ősei, hiába hófehér a bőre. Úgyhogy azonnal a vicces amerikai kollégák céltáblájává vált, rasszista vicceket kellett hallgatnia állandóan, öklüket a magasba emelve suttogták a munkatársai, hogy „Black Lives Matter”, amikor meglátták. Fekete mikulást kapott a zoknijába karácsonykor, a főnöke konkrétan Kuntának kezdte hívni, a híres afrikai (=néger) rabszolga regényhős nyomán.

A fickó élete – állítása szerint – olyannyira pokollá vált, hogy rasszizmus miatt be is perelte a várost, és az Egyenlő Bánásmód Hatóság helyi megfelelőjéhez fordult. A viszonya a munkahelyével el is mérgesedett elég rendesen.

Mindez Michigan államban, egy 7300 fős városban, Hastingsben történt, ahol amúgy szinte mindenki fehér. (Via DailyBeast)