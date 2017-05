Egészen közel lakunk a Halászbástyához, ami a város egyik legfestőibb helye. A luxy életmódból a kutyánknak is jut: reggelente például a Schulek-lépcső előtti kanyar parlamenti panorámás járdaszigetén szokta végezni a dolgát.

Ma reggel 8-kor ez a kínai turistacsoport fotózta magát a mi Szent Helyünkön: egymást váltogatva pózoltak a kameráknak. Ez amúgy teljesen mindennapos, de sosem szoktak ilyen korán jönni. Csini teljesen össze is zavarodott, hiába sürgettem a zacskóval a kezemben, percekig rohangált köztük, ők meg sikítoztak.

Végül én is lefotóztam őket, oldalt a teljesen összezavarodott kutyával, aki aztán egy ponton engedett a természet hívásának. Szóval, ahogy a címben is utaltam rá, nem történt semmi különös, kivéve hogy a turisták még fél 9-kor is ott fotózkodtak, amikor dolgozni indultam.