Mi is rengeteget írtunk arról, hogy Hollywood mennyire képmutatóan és sok tekintetben gusztustalanul működik, legyen szó a feketék, a melegek és leszbikusok vagy akár egyszerűen csak a nők filmszerepeiről. Jamie Denbo - Ginsberg az Orange is the New Black című sorozatban - most egy másik komoly problémára is felhívta a figyelmet a Twitteren: Hollywoodban finoman szólva is kettős mércét alkalmaznak, ha a férfiak és a nők koráról van szó.

Denbo arról számolt be, hogy közölték vele:

a maga 43 évével túl öreg ahhoz, hogy eljátssza egy 57 éves férfi feleségét.

"Ennek az 57 éves színésznek a felesége a való életben LEGALÁBB 50 éves. De ez a faszfej azt akarja, hogy a tévéfelesége 38 éves legyen. MAXIMUM" - írta Denbo, hozzátéve azt is, hogy még csak nem is második feleségről van szó a szerep szerint, ráadásul a feleség egy 18 éves kamasz anyja lenne, azaz Hollywood szerint egy 25 éves korában szülő nő képe már irreális.

Baszódj meg, Hollywood!"

- írta Denbo. "Fehér öregemberek, élvezzétek ki az utolsó körötöket. Mi kurvára végeztünk veletek, gyíkok."