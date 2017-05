Bemutatták Ubrankovics Júlia színházi társulatának új előadását, a Fefu és barátait Hollywoodban, és már meg is jelent róla az első, pozitív kritika a Los Angeles-i LA Weeklyben. A kritikus általában is dicséri a csak női szereplőkkel bemutatott, feminista, egy felsőosztálybeli társasági eseményen zajló, több szimultán beszélgetést bemutató előadást, de külön kiemeli a két magyar színésznő játékát is.

Az előadásban tolószékben ülő Ubrankovics Júliáról - akivel nemrég hosszú interjút készítettünk hollywoodi filmes és színházi pályájáról - azt írja: játéka "lenyűgöző", és az ő értelmezése "szépen ad testet a dráma legsötétebb és leglíraibb" részeinek. Skovrán Tündét "elbűvölően élénknek" nevezi, akinek "ideges energiáitól forr a darabban a feszültség".

A teljes kritika itt olvasható.