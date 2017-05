Nem, nem a Pirelli készül elvetemült tesztre Barcelonában, pusztán csak a kulisszák mögé látunk be épp. A kocsik általában már szerdán megérkeznek a versenyhelyszínre (mint ez is), és amikor beállítják őket a garázsba, a csapatok még nem kapják meg a hétvégén felhasználható rendes Pirelliket, no meg hát hülyék is lennének ilyen tologatásra azokat használni.

Fotó: Reddit

Ezért ilyenkor ehhez hasonló trükkös megoldáshoz folyamodnak, tényleg elég ritka kép ez.

Kösz, Reddit!