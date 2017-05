Szombat este – sőt, már napközben is bőven – érdemes a temetőbe menni: a Fiumei Sírkertben este tíztől zseblámpás túra is lesz, de előtte ugyanitt különleges fényfestés is lesz az ország legnagyobb síremlékein, a Deák- és Batthyány-mauzóleumokon. A Kossuth-mauzóleumra kilenctől élő animációt vetítenek, ehhez a Nemzeti Filharmonikusok adnak félórás koncertet.

Az apropó, hogy szombaton lesz az Emlékhelyek Napja 2017 nevű országos programsorozat. Sok más helyen is lesznek programok, ezekről itt van minden tudnivaló. A Fiumei Sírkertbe a Nemzeti Örökség Intézete várja a látogatókat.

Kedvcsináló szpot temetőjáráshoz: