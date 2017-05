Sajnos kárpátaljai cikket nem találtunk, de az MTI beszámolója alapján is érzékeny dolgokat mondtak ki a Kárpát-medencei magyar újságírók pénteken Ungváron a felhasználóbarát Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) elnevezésű szervezet soros évi közgyűlésén.

„A hozzászólók egyetértettek abban, hogy a politika mindig befolyásolni akarja a médiát, de az

újságíróknak ez ellen minden eszközzel küzdeniük kell, tudniuk kell, hol van az a határ, amit nem léphetnek át szakmai függetlenségük megőrzése érdekében”

– mondta az MTI-nek Dunda György, aki a vendéglátója volt a rendezvénynek a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetségének (MÚKSZ) elnökhelyetteseként.

Hogy Magyarországról milyen médiumok voltak jelen, az a beszámolóból nem derült ki, az viszont igen, hogy a rendezvény rajta tartja a kezét a változó világ ütőerén:

nagy hangsúlyt kapott a média napjainkban megfigyelhető átalakulása,

a nyomtatott sajtó visszaszorulása, a publicisztika mint műfaj hanyatlása,

az internetes közösségi oldalak térnyerése.

De főként nyomtatott sajtóról lehetett szó, ha már elhangzott – a Pannonrtv.com beszámolója szerint –, hogy

„A sajtó csak olyan területeken tudja magát megőrizni függetlennek, ahol nincs rákényszerülve a pénzügyi támogatásra. A nyomtatott sajtó esetén már Magyarországon is tapasztalhatók pénzügyi gondok, ugyanis a piaci bevételek nem fedezik az előállítási költségeket.”

A MÚKSZ elnöke, Kőszeghy Elemér felszólalása alapján tehát tudomásul kell venni, hogy a politikusok fogják a pénzt hordani az ezek szerint nélkülük piaci alapon elhaló sajtóba, de nem kell elkeseredni: „Itt is elhangzott, hogy azt lehet úgy is végrehajtani, hogy egyrészt megmaradjon az újságíró méltósága is, de másrészt az a politikai tömörülés vagy az a politikus is elérje a célját. Tehát tisztességesen lehet rendezni a sajtó és a politika viszonyát, és hát ez lenne a legtermészetesebb dolog.”