A negyedik generációs alapjogok értelmében minden gyereknek és felnőttnek járnia kellene minimum egy méretarányos élethű plüssmajomnak ezekből a most még fehér szőrű, rózsaszín pofijú, feketefülű, feketetappancsú kis izékből, amik múlt héten születtek a veszprémi állatkertben.

A szüleik is szimpatikusak, főleg, hogy mint az MTI képei mutatják, felettébb kedvelik a kiwit szotyolával, ami kifinomult ízlésre vall, de a zászlósfarkú kolobuszok kicsinyei egyenesen a kismajomság ideájának tökéletes képviselői ebben az árnyékvilágban.

Durrellnek van egy Fogjál nekem kolóbuszt című könyve, ami nekem kimaradt, de ezt most sürgősen igyekszem pótolni. A kis kolóbuszok (szólíthatja őket zászlósfarkú gerezának is, ha akarja, bár miért akarná) eredetileg a közép-afrikai esőerdőkben él. A veszprémi példányokhoz érdemes sietni, mert a kicsik kéthetes korukban beszürkülnek, három hónap múlva pedig már ők is feketék lesznek.