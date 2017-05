Finoman szólva is megszállottnak kell ahhoz lenni, hogy valaki képes legyen a víz alatt dekkolva várni amint méretes hullámok a part közelébe érve megtörnek, majd elképesztő erejű örvényekké válva kavarognak tovább és ennek ez egész káosznak a közepében lebegve még fényképezzen is. Pontosan ilyen megszállott ember Don Hurzeler fotográfus, aki szenvedélyesen szereti a hullámokat és akár az életét is képes kockára tenni azért, hogy dokumentálja a víztömeg mozgását. Gyönyörű felvételek következnek a hawaii Kailua-Kona tengerpartjáról:

7 Galéria: A hullámok anatómiája Fotó: Don Hurzeler / mediadrumworld.com / Northfoto