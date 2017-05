Az Izraeli Kulturális Intézet vasárnap a Szent István parkban ünnepli meg Izrael állam 69. születésnapját. A 13 órától kezdődő programsorozatban lesz gyerekfoglalkozás, fotókiállítás, kalligráfia workshop, hennafestés, jóga, na meg gasztrokalandozások. Kettőtől a Barchesz Akadémia kalácskészítő-, fél négytől pedig Steiner Kristóf tart vegán workshopot.

De lesz egy rakás jobbnál jobb koncert is, az Afrobreakz dobkoncertet ad, fellép a Lauder iskola három zenekara (a Naim, a Jack, a kábel, és a Béláim), az izraeli Shuli and Moshe Dayan, és végül 7 órától a Hagesher is, akiket már többször ajánlottunk vájtfülű olvasóinknak. A részletes programot itt nézheti meg.