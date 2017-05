És még videó is van róla!

A Hortobágyi Madárpark-Madárkórház az ország egész területéről fogad be sérült vagy beteg madarakat. Így került hozzájuk Hajdúszovátról két gólyatojás, amik sajnos kipottyantak a fészekből. Szerencsére sikerült őket időben, a kihűlés előtt megmenteni. Az egyikük azóta már ki is bújt a tojásból, amit mindenki meg is nézhet a saját szemével.

További madármentő akciókról a Madárpark Facebook oldalán lehet tájékozódni.