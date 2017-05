Április közepén nyilvános beszélgetésen konfrontálódhattak az érdeklődők egy IGAZI szabadkőművessel Budapesten (ha halványan dereng valami a dologról, az jó eséllyel Szalai Bálint kollégánk szürreális riportja miatt lehet). Az eseményről készült egy film is, sőt, valójában a forgatás volt az egész apropója. Most került fel a YouTube-ra, vannak benne illuminátusok, gyíkemberek, és természetesen Soros György is, ezzel talán még nem spoilereztem sokat.