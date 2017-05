A ZX Spectrum a brit Sinclair cég sikeres otthoni számítógépe volt a nyolcvanas években, főleg Európában hódított. Persze azóta eltelt három évtized, gépgenerációk jöttek-mentek, a ZX Spectrum meg feledésbe merült - gondolhatnánk. Hát, nem. Óriási rajongótábora van ma is a platformnak, aminek tagjai életben tartják a Speccy szellemi örökségét, sőt gazdagítják azt. Mint Jaime Grilo, aki írt egy totál új platformjátékot ZX Spectrumra The Treasure of Lumos néven. Kalandorok itt letölthetik (persze egy emulátor kelleni fog), a kényelmesebbek pedig a lenti videóban megcsodálhatják. Dögnehéz, pixelpontos ugrásokra és azonnali halálokra építő cucc, mint a régi szép időkben. Ijesztő és lenyűgöző egyszerre.