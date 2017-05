Meghajolt a világ az áskálódások ellenére sikeres, fejét makacsul felszegő Magyarország előtt! A Financial Times címlapra tette fényképpel az Országgyűlést, amely fölé, elismerve az unortodoxia eredményeit oda is írta öles betűkkel: Fektessen be Magyarországon. Okos. Ambiciózus. Versenyképes.

A sikerről a New York-i főkonzul számolt be a Facebookon. Igaz, Kumin Ferenc azért árnyalta a képet az alatta lévő bejegyzésével:

Fotó: Kumin szerint A teljes képért kattintson!

„Jól néz ki a címlapos hirdetés a jobb alsó sarokban” – mert hát bizony nincs másról szó, mint fizetett hirdetésről, megfelelő összegért – pláne közpénzből – ezt bárki megteheti, az újságok bizonyos helyeken nagyrészt abból élnek, hogy hirdetnek bennük, aztán vagy átjön az üzenet, vagy nem. A kommentelők között azért sokan nem vették észre, hogy nem cikkről, hanem hirdetésről van szó, talán ezért is lehetett, hogy volt, aki ezt írta a poszt mellé: „Címlapra kerülni nagyon nagy esemény!” A nagy eseményhez, attól függően, hogy a Financial Times melyik kiadásának címlapján akarunk ott lenni, 8 és 44 ezer euró közötti összeget kell fizetnünk egy ilyen jobb alsó sarkos hirdetésért.