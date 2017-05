13 éve, hogy Fehér Miklós, magyar futballválogatott és a Benfica középpályása egy portugál bajnokin összeesett és a pályán meghalt.

Azóta nem feledik a magyart, akiről tegnap is megemlékeztek a szurkolók és a klub is, hogy megszerezték a 36. bajnoki címüket. Élőképen, zászlón és énekelve is felidézték a magyar tehetséget.