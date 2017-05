A brit miniszterelnök és a Konzervatív Párt vezetője, Theresa May egy sajtónyilvános eseményen beszélt arról, hogy mennyire szereti a Harry Potter-könyveket. "Az összeset olvastam. Mind nagyon jó" – mondta, majd amikor az újságírók megkérdezték, hogy szerinte melyik szereplőre hasonlít a leginkább, akkor látványosan kikerülte a válaszadást.

"Nem hinném, hogy hasonlítanék bármelyikükre is, de a Harry Potter-könyvek remek olvasmányok, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt." A Potter-rajongók aztán a Twitteren kezdték el felhívni a figyelmet, hogy a miniszterelnök-asszony rosszul hiszi, nagyon is hasonlít az egyik szereplőre, akit bizonyára ő is jól ismer, és akit úgy hívnak: Dolores Umbridge.

Asked which Harry Potter character she is most like (sigh), Theresa May says none of them... *coughs* pic.twitter.com/wQZEpMXqZJ