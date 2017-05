Miután kiderült, hogy az MVM 508 milliót adott a Civil Összefogás Fórumnak, a kormánypárti civilek furcsa magyarázkodásba kezdtek arról, hogy mire költötték a pénzt. Bár ne tették volna, mert most a másik kormánypárti civilcsapat a Honfoglalás 2000 emiatt közleményben ment neki a CÖF-nek!

Amikor a CÖF azt bizonygatta, hogy mennyi minden jó célra költi a félmilliárdnyi közpént, a listájukon szerepelt, hogy a magyar gyermekek egészséges táplálkozásáért megalkották és terjesztették a „táplálkozásbiológiailag korszerű komplettált ételek technológiáját”. A HVG cikke alapján, ez azt jelenti, hogy ételkóstolókat tartanak, ahol mindenféle egészséges alapanyagokból csinálnak fasírtot.

Felmerül a kérdés, hogy miért zöldségfasírtot gyúrnak, amikor a hazájukat kellene védeniük? Illetve dehogy merül fel, csak a Honfoglalás 2000 Egyesület, akik korábban olyasmikkel kerültek be a hírekbe, hogy Nobel-békedíjat adnának Putyinnak, akik kijelentették, hogy a Momentum csalt az olimpiát megakadályozó népszavazás aláírásaival és üdvözölték a CEU bezáratását is, szóval ők most váratlanul betámadták a CÖF-öt a fenti kérdéssel. Azt írják, hogy nem mennek el a CÖF ételkóstolójára, mert ők inkább,

arról fognak tárgyalni több hazafias civil szervezettel (a CÖF nélkül), hogy miként tiltakozzanak az Európai Parlament Magyarországot elítélő legújabb döntése ellen".

A közleményben azt javasolják a CÖF-nek, hogy ételkóstolás helyett inkább szervezzék meg az újabb békemenetet:

"Nagyon jó dolog kóstolót szervezni, ám a Honfoglalás Egyesület úgy tartja: érdemes az emberek százezreit békésen meneteltetni - mondjuk Budáról a Hősök teréig, mert utána jó étvággyal fogyasztanák el a CÖF által ajánlott komplettált ételeket. Meggyőződésünk: a magyarok nemcsak a hasukat szeretik, hanem a hazájukat is, és megvédésre készen állnak - ha hívják őket."

Hát, nem lennék most a CÖF helyében.