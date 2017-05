– hagyta el Donald Trump amerikai mártír elnök száját a connecticuti Parti Őrség Akadémia hallgatóinak mondott beszéde alatt. Szomorú!

Különösebb tényfeltárás nélkül is nagy biztossággal állítható, hogy az elnök némi túlzást csempészett a beszédbe, de a Mashable össze is szedett néhányat a twitterezők által felvonultatott lelőtt, leszúrt, bebörtönzött politikusok közül: