Az önmagában nem meglepő, hogy az angol legénybúcsúk résztvevői óriási pöcsként tudnak viselkedni, erről Budapesten is gyűjthető tapasztalat bőven. Az viszont már szokatlanabb, hogy egyikük konkrétan be is öltözzön egy hatalmas hímvesszőnek.

A Nyugat-Yorkshire-i rendőrség viszont nem ezért keresi őt és a társait, hanem mert a bulizás közepette verekedésbe keveredtek Leeds belvárosában, és lábszártöréssel, szalagszakadással és térdficammal hagytak hátra egy 26 éves férfit – írja az Independent. Az áldozatot már megműtötték, de még további beavatkozásra is szüksége lesz.

A rendőrség elismeri, hogy a jelmez vicces lehet, de remélik, hogy elég megjegyezhető is ahhoz, hogy valaki nyomra vezesse őket, és a garázdálkodó legények búcsút inthessenek a szabadságuknak vagy jelentősebb pénzösszegnek is.