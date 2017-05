Itt egy igazán szép történetet a Szoljon.hu-ról. László 1975-ban már jól keresett, azért úgy döntött, befizet egy autóra. Akkor a Zsiguli, a Wartburg és a Trabant volt a sláger, de ezekre 5 évet is kellett várni. László azonban meglátott egy hirdetést a Škoda 100-asról, ami már fél éven belül átvehető volt. 1975. október 29-én bement a kőteleki takarékszövetkezetbe, és 36 ezer forint előleggel befizetett egy 74 870 forint értékű S100-asra. Három színt kellett megadnia: ő a piros, a fehér és a zöld színeket választotta. Olyan idők voltak ezek, hogy amikor 1976. február 17-én elment a Merkur telepére átvenni az autót, hát persze, hogy csak hupikéket tudtak adni neki. Tudta, hogy nem érdemes finnyáskodni, mert után megint várhat hónapokat, éveket.

László ezermester, nagyon vigyázott az autóra az elmúlt 40 évben. Nemcsak kedvtelésből, hanem mert azóta is ez az autójuk a feleségével. A kocsit csak hosszabb utakon használták, garázsban óvták az esőtől, a hótól és a fagytól. Ma is csak 130 ezer kilométer van benne. Nincs rajta horpadás, karcolás, rozsda. Szinte minden eredeti benne, a csomagtartóban még megvan a bontatlan javítófesték is.

2007-ben veteránautós rendezvényt tartottak Szolnokon. László és felesége szerették volna megnézni a régi, főként nyugati kocsikat, és hát mi mással mentek volna oda, mint a féltve őrzött Skodájukkal. Csak leparkoltak a többi autó mellé, eszük ágában sem volt benevezni a versenyre. Az egyik szervező azonban csodálkozva járta körbe többször is autójukat, majd azt mondta nekik: ezzel az autóval nem is kellene nevezni, mert anélkül is elviszi a Škoda S100-asok között a kategóriagyőztes címet. Így is lett.

Egy jól szituált ember egy időben újra és újra megkereste őket, mert meg akarta venni a régi Skodát. A hajthatatlan vevő csak rávette Lászlót, hogy mondjon már egy árat, mire László csak annyit felelt, hogy "5, talán 10". A vevő erre csak annyit kérdezett, hogy millió forintban vagy euróban érti-e ezt, és ha László erre is válaszolt volna, valószínűleg hamar üzletet kötöttek volna. A kocsi azonban nem eladó, hiszen akkor mivel járnának ezután