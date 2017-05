Tényleg mindennek van határa. Egy 37 éves texasi fickó a neten megismerkedett egy nővel, akit meghívott 3D-moziba. A galaxis őrzői 2-re a jegyet ő fizette a nőnek, ezen kívül vett neki egy pizzaszeletet is. A randi azonban nagyon rosszul sült el. Még 15 perce se ment a film, amikor a nő a sötétben elkezdte vadul nyomkodni a telefonját, és chatelni kezdett valakivel, ami marhára idegesítette a fickót. Többször rászólt a nőre, aztán kiküldte, hogy kint fejezze be az írogatást, utána jöjjön vissza. A nő ki is ment, de érthető okokból már vissza se tért többet a terembe, hanem szépen hazament.

Eddig a rosszul sikerült randi, amiben, valljuk be, mindkét fél elég bunkó volt. De ami ezután jött... A férfi nem nyugodott bele a dologba. Írt a nőnek, hogy nagyon udvariatlanul viselkedett, ezért lesz szíves visszafizetni a mozijegy árát (17 dollár) és a pizzaszeletét (4 dollár). Levelezésük egy részét (a nő teljes neve nélkül) közzé is tette a Twitteren.

Flaky plaintiff has now put out statement saying I made her feel unsafe during movie. Sure. Here’s us texting. You judge. pic.twitter.com/41sdQNPEL9 — Brandon Vezmar (@BrandonVezmar) 2017. május 17.

A nő a csetelés elején még bocsánatot kért a viselkedéséért, de itt már nála is elszakadt a cérna: azt írta, a barátnője volt bajban és gyors lelki segélyt kellett nyújtania a moziból, amúgy pedig tiszta őrültség, amit a férfi követel tőle.

A saját kommunikációs és marketingcégét vezető Brandon Vezmar azonban nem nyugodott bele a dologba. Pert indított a nő ellen. Keresetében azt írta: a 4 dolláros pizza visszatérítésétől és a különleges költségként felmerült taxiszámla kifizetésétől is hajlandó eltekinteni, ami amiatt keletkezett, hogy a nő kocsijával együtt mentek a moziba, de utána neki egyedül kellett taxit hívnia és hazamennie. A jegy visszatérítéséről azonban semmi esetre sem hajlandó lemondani. A férfi azt is visszautasította, amikor a mozilánc vezetője felajánlott neki egy szabadjegyet egy másik előadásra, ha visszavonja keresetét. A férfi keresetlevelében az is szerepel, hogy a nő nemcsak a mozi szabályzata ellen vétett (valóban nem szabad mobilozni a film közben), hanem szerinte a film közbeni mobilozás "fenyegetést jelent a civil társadalomra" is.