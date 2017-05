Létezik egy földalatti magtár a Spitzbergák egyik szigetén, ami elvileg akár az emberiség életét is megmenthetné egy globális katasztrófa esetén. A bunker egy régi szénbányában, mélyen egy hegy gyomrában található, ahol kb. egymillió csomagnyi magot őriznek szinte a Föld valamennyi országából.

A fenntartók nyilván rengeteg mindennel számoltak a magok biztonsága érdekében, arra azonban nem voltak felkészülve, hogy a globális felmelegedés miatt esetleg beázhat a bunker, amivel veszélybe kerülhetnek a magok – az emberiség jövőjéről már nem is beszélve. Pedig pont ez történt, szerencsére a víz azonban nem öntötte el a magokat, csak a bejáratig jutott, ahol aztán megfagyott. (A magokat kb. mínusz 17-18 fokban tárolják.) Az üzemeltetők most a létesítmény vízszigetelésén dolgoznak, árkokat ásnak és szivattyúkat telepítenek, hogy megelőzzék a hasonló incidenseket. ( via The Verge )