Mégpedig egy bergamottból készült italt. A bergamott olyan a citrusfélék között, mint Zelk Zoltán meséjében a csúf törpe, ijesztő, nem szereti senki, de nélkülözhetetlen. A zöldnarancsból és a keserűnarancsból hozták létre a gonosz földönkívüliek tudósok, ám a dolog rosszul sült el, a bergamottból hiányzik a citrusos savasság, viszont borzasztóan keserű. Kinézetre egy narancs méretű, citromszerű gyümölcsöt képzeljünk el, az ízét pedig egy keserűnaranccsal megbolondított grapefruithoz tudnám hasonlítani. Hol máshol talált volna igazi otthonra, mint Olaszországban, ott is a Dél-Olaszország Borsodjában, Calabriában.

Nem csoda, hogy nem is nagyon fogyasztják, ezért főleg vagy a héjából nyert olajat használják például a teához, illetve kozmetikumok kedvelt alapanyagául is szolgál. Azonban a leve sűrítményként, és higítva, szénsavas üdítőként is egyre népszerűbb, mert az emberek furcsa dolgokat kedvelnek meg. Szóval ha hozzájut, mindenképp próbálja ki ezt a grapefruittal kevert tonikhoz hasonlító valamit, fantasztikus!