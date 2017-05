Donald és Melania Trump testbeszédével, grimaszaikkal, a köztük lévő intimitás látszólag teljes hiányával eddig is tengernyi cikk foglalkozott. Az amerikai sajtó most azt találgatja, hogy amikor a tel-avivi reptérre érkezéskor Donald Trump a felesége keze után nyúlt hogy megfogja, Melania elhessentette-e, vagy esetleg oda is csapott-e kicsit az elnöki kacsóra.

Nehéz elképzelni mi más járhatott Melania Trump fejében, mint hogy "hozzám ne merészelj érni!", de persze mit tudom én, valójában mi zajlik e két, mondjuk úgy, mérsékelten szimpatikus ember között.