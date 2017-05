George A. Romero 1968-ban filmtörténelmet írt az Élőhalottak éjszakája (Night of the Living Dead) című horrorklasszikusával, ami lényegében nem hogy megnyitotta az utat a zombiknak a mainstream filmek felé, hanem egyből kétszer négysávos autópályát fektetett le nekik, amin aztán ő maga is öt zombifilmet hajtott végig.

2009-ben ugyan visszavonult a rendezéstől, de máig szívesen segít fiatal filmeseket. Most épp a kaszkadőrből rendezővé vált Matt Birmannel együtt találták ki a legújabb őrületet:

versenyautóba ültetik a zombikat, mert olyan még nem volt.

Ez lesz majd a Road of the Dead (várhatóan Az élőhalottak útja), amiben NASCAR-szerű versenyekre kényszerítik a zombikat a pénzes elit tagjai. Aztán nyilván elszabadul a pokol valamilyen formában.

Ha tippelnem kéne, egyértelmű trollkodásnak gondolnám ezt Romerótól, de hát ki tudja, lehet, hogy a 77 éves legenda ebből is kihoz valami klasszikust.

via Screenrant