"Jó napot kívánok valami hosszú lejáratú hitelt szeretnék egy sütőtöklevessel, meg egy lecsós batyuval."

Lássuk be, a bankpiac nem az a terület, ahol a termékekben nagyon mást lehet kínálni, mint a versenytársak, szóval a körítéssel lehet igazán nagyokat villantani. A Magnet, amit magunk között csak hippibanknak hívunk, egy ideje a zöld-fenntartható-közösségi-hipszter vonalra állt rá, és nem is rosszul. Fair trade kávézóval egybekötött bankfiókjuk már eddig is volt, most egy bisztróval kapcsolták össze az egyiket: a Bartók Béla útiba a Farmbisztrósok szállítják az ételt-italt. Mondanom sem kell, a hely kutya-, gyerek- és mindenbarát.

Nekem kifejezetten tetszik az ötlet. És persze nagyon várom a következő lépést, a kocsmával egybekötött bankot. "Úgy látom egyelőre nem sikerült meggyőznöm, hogy vegye fel ezt pár milliós hitelt. Na de mit szólna egy-két kupica helyi termelőtől származó, fair trade, bio szilvapálinkához? Utána visszatérünk rá."