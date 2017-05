Fotó: Curbed / cbgreatlakes.com

Hanem világítótorony, a Curbed legújabb válogatásából, amelyben három eladó világítótornyot szedtek össze az Egyesült Államokban. Ez például Michigan államban van, vagyis nem is a tenger partján, hanem a Nagy-tavak egyik szigetén. Az 1892-ben épült toronyhoz egy remek házikó is tartozik, és bár már próbálták eladni 3,2 millió dollárért néhány éve, most épp 1,5 millióért (durván 410 millió forintért) szeretnének túladni rajta.