Dühös olvasói levelet kapott a Délmagyar a hídi vásár egyik attrakciójáról, a rúdhoz rögzítve körbe-körbe járó pónikról. A Belvárosi híd újszegedi lábánál ezer forintért öt percre ülhetnek pónira a gyerekek.

Fotó: Kuklis István / délmagyar.hu

A lapot megkereső olvasó, Borek Edina szerint "a lovacskák fizikálisan és lelkileg is sérülnek ettől az állandó körözéstől, monoton bambulástól".

Számomra felfoghatatlan, miért kell az állatokat egész nap a tűző napon egy monoton blődségre kényszeríteni

- írta.



A Délmagyar megkereste a pónikarusszel üzemeltetőjét, Petrik Tamást, aki elmondta: 30 éve csinál pónikarusszelt vásárokban, és máskor is meg kellett küzdenie már állatvédőkkel, akik szerinte nem értenek a lovakhoz. Már a kecskeméti karácsonyi vásárban is ráküldték a hatósági állatorvost, de az mindent rendben talált.



Petrik azzal érvelt, hogy a lónak más a hőháztartása, mint az embernek, a legelőn is a napon vannak, máshogy élik ezt meg, és szerinte munkaállatként dolgozni is szívesen dolgoznak, lelkileg és fizikailag sem sérülnek attól, hogy órákig körbejárnak. Szegedre öt pónit vitt, cserélgeti őket, egy mindig pihenőn van.

A Délmagyar megkérdezte volna a Magyar Póni Klub Szövetség véleményét is, ők a körülmények ismerete nélkül a konkrét esetről nem nyilatkoztak, de általánosságban leírták: önmagában az, hogy a póniknak melegben gyerekekkel a hátukon kellett sétálniuk, még nem nevezhető állatkínzásnak.