A nemrég megválasztott francia elnök, Emmanuel Macron csütörtökön találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, és ahogy mi is megírtuk, mindenki felfigyelt a Macron által kínos hosszúságúra nyújtott kézfogásukra, ami ráadásul annyira görcsösen erős is volt, hogy - ahogy a BBC kielemezte - jól láthatóan elfehéredtek az ujjperceik is.

Most Macron a francia médiában elárulta, miért csinálta ezt: a kézfogás egyáltalán "nem volt ártatlan", hanem maga "az igazság pillanata" volt. Macron azt mondja: meg akarta mutatni, hogy ő aztán nem fog engedményeket tenni, még szimbolikusakat sem. A Journal du Dimanche nevű lapnak adott nyilatkozata szerint a francia elnök Trump tiszteletét akarta kivívni, szerinte Donald Trump éppúgy mint a török vagy az orosz elnök, az erő nyelvéből ért, ami őt egyébként nem zavarja.

Macronnak nem kellett különösebben szemfülesnek lennie ahhoz, hogy kiszúrja, hogy áll Trump a kézfogásokhoz. Hónapok óta tele van az internet az övékéhez hasonló, csak éppen Trump diktálta fura jelenetekkel: