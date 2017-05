Nemrég zajlott le a Nagyszínpad nevű verseny döntője, ami az MTVA, a Volt Fesztivál és az MVM nagy közös zenés projektje. Az eseményen fellépett a Fran Palermo zenekar vendégként, és a koncertről felvétel is készült a Petőfi Tévére, ami itt érhető el, ki tudja még meddig. Szerencsére azóta az Indavideóra is felkerült a felvétel:

Eddig minden rendben, egy zenei és ifjúsági csatorna csak vegye fel és tegye elérhetővé a koncerteket. Azonban valahol fél perc után egészen furcsa kezd lenni a felvétel. A hang tempója össze-vissza ugrál, fel-le gyorsul, hol hélium hangja van az énekesnek, hol iszonyatos mély baritonja. Valljuk be, hogy annak ellenére, hogy vér ciki és totál igénytelenség egy videót így feltölteni a közmédiának, azért baromi vicces is, hogy akaratukon kívül elsőként megcsinálták a Youtube-on oly' népszerű Shreds-videót Magyarországon. (Az csak bónusz, hogy sikerült a felvételen elrontani a dal címét is.)

A Shreds-videók lényege, hogy szándékosan elrontják, fel-le gyorsítják ismert előadók koncertfelvételeit, mintha azok tényleg annyira borzalmasak lennének, mint a Kings of Leon ezen a videón.

Állítólag maga az adás nem ilyen volt élőben, de más koncertekkel is történhetett hasonló eset, bár ehhez egyelőre nincsenek videóink.