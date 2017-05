Fotó: inaplo.hu/neon

Igen, igen tudom, volt már egy csomó hasonló kezdeményezés. Itt a legújabb, szép, átlátható, logikus a bontása és benne vannak a régiek is. Lehet keresni neonfeliratokat aszerint, hogy megvannak-e még vagy elpusztultak, van egy csomó cikk, leírás, fotó is róluk. A térképét ide is ágyazom. (Köszi a tippet, Palotabarát.)