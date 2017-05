A BBC interjúzott azzal az ausztrál idős férfivel, akinek a hajójába ugrott egy cápa. Mint elmondta, a hal baloldalról ugrott a fedélzetre. A ragadozó megharapta a férfi karját, aki azt hitte, el is tört az alkarcsontja, de aztán látta, hogy csak a bőr sérült meg, úgyhogy rátekert egy zsebkendőt, és kihívta a parti őrséget.

An Australian fisherman recounts the moment when a 200kg great white shark leapt into his boat.